AFC Energy-Aktie: Unfassbare Performance!

Die Aktie von AFC Energy, zuletzt mitgerissen von der insgesamt besseren Stimmung in der Branche um Plug Power und Nel ASA, konnte am Mittwoch ihtrn Aufstieg nicht fortsetzen. In Frankfurt hielten die Papiere des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen immerhin fast ihr Kursniveau, die AFC-Aktie ging bei 0,70 Euro aus dem Handel. Damit verteidigte AFC einen Monatsgewinn von annähernd 17 Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung