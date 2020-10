AFC Energy Aktie: Der Trend ist durch!

AFC Energy Aktie: Ein sehr schöner Aufwärtstrend hatte sich von Ende 2019 an etabliert. Dieser wurde allerdings erst kürzlich nach unten durchbrochen. Zudem wurde das Bündel aus wichtigen gleitenden Durchschnitte unterschritten. Deshalb muss nun damit gerechnet werden, dass die bullische Situation nachhaltig aufgegeben wird und sich eine bärische einstellt. In diesem Rahmen kann es zu weiteren Abschlägen in Richtung 0,15 und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



