AFC Energy-Aktie: Top News!

AFC Energy – ABB erweitert Partnerschaft

Am 16. April kam eine hervorragende Meldung für die AFC Energy-Aktie heraus. So wurde bekannt gegeben, dass ABB die Partnerschaft bezüglich Investitionen in AFC Energy erweitert. Die strategische Investitions- und Entwicklungsvereinbarung soll die Integration der Brennstoffzellentechnologie in die wachstumsstarken Segmente E-Mobility und Rechenzentren vorantreiben.

Der Blick auf den Chart von AFC Energy gefällt recht gut. Trotz der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung