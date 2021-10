AFC Energy Aktie: Starkes Signal

AFC Energy konnte am Freitag in einem sehr starken Aufwärtsmarsch deutliche gut 5 % für sich verbuchen. Zumindest wurden teils an der Börse in Düsseldorf solche Zuwächse gemessen. Auf der anderen Seite ging es an anderen Börsen wie in München teils kaum voran. Das zeigt: Der Handel ist nicht besonders ausgeprägt, der Trend ist damit in einer weiteren Range zu fassen.

Wohin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!