AFC Energy-Aktie: Starke Vorstellung!

AFC Energy-Aktie: wow, die Bullen von AFC machen richtig einen los. So konnten sie eine impulsive Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstandsbereichs von etwa 0,95 EUR bewerkstelligen. Vergleicht man diesen Anstieg mit anderen Wasserstoffaktien, so sieht man, hier ist eine besondere Stärke vorhanden.

Das in Großbritannien ansässige Brennstoffzellen-Stromunternehmen (AFC Energy) scheint eine gute innere Stärke zu besitzen. Der Blick auf die Analystenschätzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung