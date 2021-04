AFC Energy-Aktie: Den Sprung vorweggenommen!

Vordergründig war die vergangene Woche für AFC Energy an der Börse eine vergleichsweise bescheidene: Nur kurz konnten die Papiere britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen am Donnerstag vom Biden-Effekt profitieren. Andere Branchentitel waren angesichts des Klimagipfels mit 40 Regierungsvertretern deutlich mehr gestiegen. Die AFC Energy-Aktie aber war kurz auf 0,84 Euro nach oben gezogen, um letztlich bei nur noch 0,79 Euro am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!