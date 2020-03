AFC Energy Aktie: Im Sog der anderen!

Nach ihrem herben Absturz auf unter 20 Cent zum Ende der vergangenen Woche, hat sich die Aktie von AFC Energy im Laufe der letzten Tage wieder deutlich erholt. Am Donnerstag kratzten die Papiere des britischen Entwicklers von Brennstoffzellen gar wieder an der Marke von 0,30 Euro. Ein Plus von 50 Prozent in nur vier Handelstagen, das ist wahrlich nicht zu verachten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



