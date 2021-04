AFC Energy-Aktie: So ist es schön!

AFC Energy-Aktie: ja, so ist es schön. In den letzten Handelstagen konnten die Bullen zeigen, dass sie noch am Leben sind und eine fulminante Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstandsbereichs von rund 0,95 EUR bewerkstelligen. Damit wird der Unterstützungsbereich von 0,46 EUR aus dem Jahre 2020 bestätigt.

Der gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 kommt unterhalb des Kurses ebenso unterstützend zur Oberseite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung