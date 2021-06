AFC Energy-Aktie: Sehr guter optischer Eindruck!

Die Bullen der AFC Energy-Aktie sind abermals am Drücker. So konnten sie die aufwärts gerichtete Trendlinie bestätigen und treiben das Papier in Richtung des größeren Widerstand-Bereichs von etwa 0,85 EUR. Es muss das Ziel sein, diesen Bereich zu durchstoßen, um in Richtung des Verlaufshochs von 1,34 EUR zu gelangen. Optisch macht der gesamte Chartverlauf von AFC Energy einen recht guten Eindruck. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



