AFC Energy Aktie: Rätselhafte Schwäche!

1,34 Euro – so lautete der Kurs bei der Aktie von AFC Energy noch am 28. Dezember. Das ist gerade einmal vier Wochen her und wirkt doch wie aus einer anderen Zeit. Nachdem die Papiere des britischen Entwicklers von alkalischen Brennstoffzellen am Montag weitere vier Prozent verloren haben, standen bei der AFC Energy-Aktie zum Handelsschluss nur noch 0,81 Euro zu Buche. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung