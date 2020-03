AFC Energy-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Die Aktie des britischen Brennstoffzellenherstellers AFC Energy ist erst seit dem letzten Jahr an den deutschen Börsenplätzen handelbar. Im November gelang dem Papier zunächst ein kräftiger Anstieg, der zu einem Hoch bei 0,337 Euro führte. Gewinnmitnahmen und eine Gegenbewegung nach unten waren die Folge. Hierbei konnte der überkaufte Zustand abgebaut werden. In den Wochen danach verlief die Aktie in einer Seitwärtsbewegung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung