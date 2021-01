AFC Energy Aktie: Kursausbruch in Sichtweite?

Seit dem Peak Ende Dezember befindet sich die Aktie des Brennstoffzellenherstellers in einer Seitwärtsbewegung. Konnte der Kurs wenige Wochen zuvor beinahe täglich ein neues Allzeithoch markieren, scheint die Aufwärtsbewegung stecken geblieben zu sein. Seit den Senatswahlen in den USA ist zwar eine weltweite Trendwende hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft eingeleitet. Doch was können Anleger daraus folgern?