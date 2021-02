AFC Energy-Aktie: Korrektur war schnell zu Ende!

So schnell kann es gehen! Die Korrektur der AFC Energy Aktie war schneller zu Ende, als viele gedacht haben. Der Kurs ging nach dem Rekordhoch Ende Dezember in eine Korrekturbewegung über, diese ließ den Kurs auf 52 Pence fallen. Der Relative Stärke Index fiel zu dieser Zeit nicht in den unteren Extrembereich hinein. Er blieb in der neutralen Zone und schoss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



