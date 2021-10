AFC Energy-Aktie: Kaufen oder halten?

AFC Energy ist mit einem müden Start in die neue Woche gegangen. In den ersten Handelsminuten wurde ein Abschlag über 2,1 % erzielt. Insgesamt war der Handel in der zurückliegenden Woche mit -1,4 % schon mau. Dabei sieht es derzeit nach einer festen Orientierung aus.

Dies fehlt

Die Unternehmen schafft es derzeit nicht, den Markt mit neuen Informationen zu versorgen, die auch nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung