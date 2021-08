AFC Energy-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Nach einer Abwärtsbewegung in der ersten Juli-Hälfte hat sich die Aktie des britischen Brennstoffzellenherstellers AFC Energy in den letzten Wochen wieder etwas nach oben arbeiten können. Allerdings ist es den Anlegern bislang nicht gelungen, die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückzuerobern. Sie stellt einen nur schwer zu überwindenden Widerstand dar. An diesem Mittwoch hat die Aktie ein weiteres Mal auf dem gleitenden Durchschnitt aufgesetzt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung