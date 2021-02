AFC Energy-Aktie: Hört das noch jemand?

Die miserablen Zahlen von Plug Power, die der US-Brennstoffzellen-Produzent am Donnerstag veröffentlicht hatte, lasten noch immer auf allen Titeln der Branche. AFC Energy, britischer Entwickler von alkalischen Brennstoffzellen, macht da keine Ausnahme. Am Donnerstagmorgen noch bei 0,71 Euro gehandelt, ist die AFC-Energy-Aktie nach einem weiteren Kursrückgang am Freitag gegen Mittag nur noch 0,61 Euro wert. Dabei hatte das Unternehmen just am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



