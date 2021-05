AFC Energy-Aktie: Ein Fünkchen Hoffnung!

Die Aktie von AFC Energy hat es in dieser Woche heftig gebeutelt. Nachdem die gesamte Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche von den enttäuschenden Quartalszahlen der Big-Player Ballard Power und Nel ASA erschüttert worden war, verloren auch die Papiere des britischen Herstellers von alkalischen Brennstoffzellen deutlich. Am Donnerstag ging es mit der AFC-Aktie bis zum Handelsschluss in Frankfurt noch einmal acht Prozent auf 0,611 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!