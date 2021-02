AFC-Energy-Aktie: Führt das zur Trendwende?

Der Abverkauf bei der AFC-Energy Aktie hat sich auch in dieser Woche fortgesetzt. Die Aktie verlor rund 15 %. Zwischenzeitig betrug das Minus gar 21 %. Indes steht in den nächsten Tagen ein entscheidendes Ereignis bevor, dass zur langersehnten Trendwende führen kann. So präsentiert AFC Energy direkt zum Monatsbeginn (01. März) die Ergebnisse zum vierten Quartal und das Gesamtjahr.

