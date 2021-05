AFC Energy-Aktie: Den Bach runtergegangen!

Die AFC Energy-Aktie ist in den letzten Handelstagen gehörig den Bach runtergegangen. Lag der Kurs des britischen Wasserstoff-Spezialisten vor einer Woche noch bei über 0,8 Euro, ist die Aktie inzwischen auf 0,63 Euro gefallen – ein Minus von über 20 Prozent! Das Allzeithoch von AFC Energy ist damit in weite Ferne gerückt. Was sind die Gründe für den starken Kursrückgang der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!