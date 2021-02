AFC-Energy-Aktie: Auf zu neuen Höhen!

AFC Energy liefert an der Londoner Börse eine starke Performance. Nachdem der Aktienkurs am 28. Januar auf 53 britische Pence einbrach, kämpfte sich der Titel zurück. Am Montag kratzte die Aktie bereits an der 80-Pence-Marke.

Das Papier des Anbieters von Technologien zur Wasserstofferzeugung vervierfachte seinen Wert innerhalb der letzten drei Monate sogar. Auch wenn diese starke Kursrallye nun ihr Ende gefunden hat, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



