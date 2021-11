AFC Energy: 50-Tagelinie behauptet, Korrektur unbeendet

Am 6. Oktober startete die AFC-Energy-Aktie auf einem Tief bei 0,50 Euro eine neue Rallye. Sie verlief sehr dynamisch und ließ den Kurs bis zum 2. November auf ein Hoch bei 0,79 Euro vordringen. Anschließend ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Sie führte in den letzten Tagen mehrfach zu einem Test der 50-Tagelinie. Dabei gelang es den Bullen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung