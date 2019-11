AES -VA: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

An der Börse New York notiert die Aktie AES -VA am 16.11.2019, 22:39 Uhr, mit dem Kurs von 18.45 USD. Die Aktie der AES -VA wird dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat AES -VA auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. AES -VA liegt mit einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat einen Wert von 3,52, wodurch sich eine Differenz von -0,43 Prozent zur AES -VA-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Die Aktie von AES -VA gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,07 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 48,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der AES -VA-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,63 USD. Der letzte Schlusskurs (18,45 USD) weicht somit +10,94 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (16,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,61 Prozent Abweichung). Die AES -VA-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die AES -VA-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.