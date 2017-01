AEG reagiert auf falsche Anschuldigungen gegen das Unternehmen und seinen Inhaber, Philip Anschutz

Los Angeles (ots/PRNewswire) - "Uns sind die jüngsten Angriffe aufunseren Inhaber, Philip Anschutz, bekannt. Diese Versuche derWiederholung und Verbreitung falscher Nachrichten über eine Reihe vonThemen sind Teil eines bereits lange dauernden und koordiniertenVersuches unserer Mitanbieter, den Namen von AEG und seinerzahlreichen Unternehmen, einschließlich unserer live Musik- undVeranstaltungsdivisionen zu beschmutzen. Diese Versuche sind bereitsin der Vergangenheit fehlgeschlagen und werden es auch in der Zukunfttun, denn Handlungen sprechen lauter als Worte und unsere Aktivitätenbeweisen solides Engagement für Diversität und Nachhaltigkeit, diezwei unserer wichtigsten Kernwerte sind.Während ihrer 20-jährigen Geschichte haben AEG und AEG Live an derSchaffung eines unterstützenden Umfeldes gearbeitet, das die Rechtealler Mitarbeitenden, Künstler und Fans respektiert und diePhilosophie von Nachhaltigkeit in der ganzen Welt fördert. Wir sindder Überzeugung, dass wahre Kreativität am besten in einem Umfeld zumAusdruck kommt, in dem jeder in einer unvoreingenommenen undunzensierten Umgebung das Recht hat zu sagen, was er glaubt."Pressekontakt:AEGMichael Rothmroth@aegworldwide.com+1(213)742-7155Original-Content von: AEG, übermittelt durch news aktuell