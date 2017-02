AEG Tasteology: Eine Bonus-Episode zum Jahresstart (VIDEO)

Nürnberg (ots) -"Perfecting the Classics": Mit diesem Titel geht die AEGTasteology Dokumentation noch einmal in die Verlängerung. ImMittelpunkt der Abschlussfolge - der Caesar Salad. Vier derinnovativsten Food-Experten weltweit interpretieren ihn auf ihreWeise.Tasteology: Das Geschmacks-ErfolgserlebnisWas genau macht ein kulinarisches Erlebnis aus? Wie lässt es sichsteigern? Mit diesen Fragen im Gepäck der Tasteology Dokumentationgeht AEG der Perfektionierung von Geschmackserlebnissen auf denGrund.Caesar Salad: Den Klassiker viermal neu gedachtAuf keiner Menükarte darf er fehlen: Der Caesar Salad zähltweltweit zu den beliebtesten Restaurant-Klassikern. Gerade weil erdurch seine ikonische Zubereitungsart in aller Munde ist, wagen sichvier Geschmacks-Profis an seine Neuerfindung. In der TasteologyBonus-Episode entdecken der deutsche Spitzenkoch und WagyuRind-Züchter Ludwig Maurer, die Bloggerinnen Tanja Krakowski und LeaBrumsack von "Culinary Misfits", die kolumbianische ChefköchinCatalina Vélez und der kanadische Bestsellerautor Mark Schatzker("The Dorito Effect") ungeahnte Facetten des Salatklassikers.Die Bonus-Episode finden Sie unter folgendem Link:http://ots.de/Ocr7vDie komplette Dokumentation im AEG YouTube Kanal unter:http://ots.de/S3Qs3Pressekontakt:Elisabeth Lokai-FelsPressesprecherin DeutschlandElectrolux Hausgeräte GmbHFürther Straße 24690429 NürnbergPhone +49 911 323-1258Fax +49 911 323-1178E-Mail:elisabeth.lokai-fels@electrolux.comhttp://newsroom.electrolux.com/de/Original-Content von: Electrolux Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell