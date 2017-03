AEG Power Solutions rüstet zwei Blockheizkraftwerke für Iberdrola in Mexiko aus

Zwanenburg, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Die Lieferung erfolgt an Tamoin, einen spanischenProjektentwickler und Anlagenbauer, der zwei schlüsselfertigeBlockheizkraftwerke für Iberdrola baut- Protect 8 USV, Akku-Ladegeräte und Gleichrichtersysteme, werdenfür beide Anlagen die Stromversorgung sichernAEG Power Solutions, weltweit agierender Anbieter vonEnergieversorgungssystemen und -lösungen mit erneuerbaren Energien,gibt bekannt, dass es die vollständige Ausrüstung zur Sicherung derStromversorgung für zwei Blockheizkraftwerke in Altamira und Bajío(Mexiko) geliefert hat, die das Unternehmen Tamoin für Iberdrola, einmultinationales spanisches Energieversorgungsunternehmen baut undschlüsselfertig übergibt.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/480689/AEG_Power_Solutions_Baijo_Co_generation.jpg )Die Projekte werden eine kombinierte Erzeugungsleistung von etwa100 MW haben, eine Leistung, die zur Versorgung von etwa 500.000mexikanischen Haushalten erforderlich ist.Für beide Anlagen werden Protect 8 USV-Systeme(Unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit 3-Phasenausgang geliefert.Die Produktpalette Protect 8 umfasst USV mitDoppelwandlungs-Topologie auf dem neuesten Stand der Technik. Eshandelt sich um eine robuste und kosteneffiziente Lösung für äußerstanspruchsvolle Anwendungen, um den sicheren Betrieb unter rauenUmgebungsbedingungen zu gewährleisten.Bei Kraft-Wärme-Kopplung oder in Blockheizkraftwerken werden ineinem Kraftwerk gleichzeitig Elektrizität und Wärme erzeugt. Beigleicher Abgabe von Nutzenergie verwendet die Kraft-Wärme-Kopplungwesentlich weniger fossile Energie als die separate Produktion vonWärme und Elektrizität. Kraft-Wärme-Kopplung entwickelt sich als Formder lokalen oder dezentralen Erzeugung, wobei die Wärme- undEnergieerzeugung am Verbrauchsort oder in dessen Nähe erfolgt,meistens in Industriegebieten. So können lokale Industriebetriebeihre Energiekosten senken und ihre CO2-Bilanz verbessern.Zusätzlich zur Stromversorgung für die Städte wird dasBlockheizkraftwerk in Altamira (im Bundesstaat Tamaulipas) dazubeitragen, die Einergiekosten eines Chemiewerks in Bajío (imBundesstaat Querétaro) zu senken. Es gehört zu einem Hersteller vonHygieneprodukten, der dadurch energieeffizienter wird.Das Blockheizkraftwerk umfasst Gasturbinen undKondensationsdampfturbinen mit zwei Entnahmen. Insgesamt werden 60 MWgeliefert, 51 MW von der Gasturbinengruppe und 9 MW von derKondensationsdampfturbine mit Entnahmen im Mittel- undNiederdruckbereich.Das Blockheizkraftwerk von Iberdrola in Bajío in der Stadt SanJuan del Río, Querétaro, ist ebenfalls eine Kombianlage mit Gas- undKondensationsdampfturbinen mit Entnahme im mittleren Druckbereich.Die Anlage befindet sich in einem Industriegebiet und wird bis zu54,2 MW Energie erzeugen.Kurzprofil von AEG Power SolutionsAEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbietervon Leistungselektroniksystemen und -lösungen für alle industriellenund anspruchsvollen Stromanforderungen. Kurzprofil von AEG Power SolutionsAEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbietervon Leistungselektroniksystemen und -lösungen für alle industriellenund anspruchsvollen Stromanforderungen. Das Unternehmen bietet einesder umfangreichsten Produktportfolios erstklassiger Systeme undLösungen im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung und derLeistungselektronik.Dank seines unerreichten Know-hows, das sich auf Wechsel- undGleichstromtechnologien erstreckt und herkömmliche sowie aucherneuerbare Energien abdeckt, bringt das Unternehmen innovativeLösungen für die verteilte Stromerzeugung der nächsten Generationhervor. Diese Pressemitteilung enthältzukunftsbezogene Aussagen, die unter anderem Angaben zu unserenErwartungen, Absichten, Prognosen, Einschätzungen und Annahmenenthalten. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einerangemessenen Bewertung und Auffassung des Managements, unterliegenjedoch Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb der Einflussnahmevon 3W Power liegen und generell schwer vorhersehbar sind. DasManagement und das Unternehmen können und werden unter keinenUmständen die zukünftigen Ergebnisse bzw. die Leistung von 3W Powergarantieren. Ferner können die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Powererheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen genannten oderimplizierten abweichen. Folglich werden die Investoren davorgewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf 3W Powerauf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsbezogenen Aussagen zustützen.3W Power übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oderKorrektur von hier enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen.