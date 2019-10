AEDAS Homes stellt Konstruktion von mehr als 1.000 Einheiten fertig

- Alle Konstruktionsziele für 2019 konnten erreicht und 95 % derdiesjährigen Wohnungen/Häuser verkauft werden, womit das Unternehmenvollständig auf die Übergabe vorbereitet ist- Final Construction Certificates wurden für 1.033Einheiten gesichert- David Martinez, CEO von AEDAS Homes: "DasUnternehmen beweist seine Betriebskapazität mit der Fertigstellungund dem Verkauf von mehr als 1.000 Einheiten"Madrid (ots/PRNewswire) - AEDAS Homes(https://www.aedashomes.com/), ein führender Wohnbauentwickler imspanischen Neubau-Immobilienzyklus, konnte die Final ConstructionCertificates (FCC) sichern, die für seine Häuser/Wohnungen 2019erforderlich sind, das erste Jahr, in dem das Unternehmen dieÜbergabe von mehr als 1.000 Einheiten plant. Angesichts derverbleibenden drei Monate bis zum Jahresende, demonstriert dasUnternehmen erneut seine Betriebskapazität.Nach Erreichen eines wichtigen Meilensteins - der Fertigstellungder mehr als 1.000 Einheiten, die zur Übergabe in diesem Jahrvorgesehen waren - tritt das Unternehmen jetzt in den Übergabeprozessmit der Gewissheit ein, dass praktisch alle diese Einheiten verkauftsind.David Martinez, CEO von AEDAS Homes, betonte, wie zufrieden dasUnternehmen sei, "die Konstruktion aller Projekte, die es seinenAktionären und Kunden zugesagt hat, im erwarteten Zeitraumabgeschlossen zu haben".AEDAS Homes hat den komplexesten Teil des Entwicklungsprozesses -den Bauabschluss und den Verkauf - erfolgreich abgeschlossen und kannnun die Übergaben gewährleisten, die es zugesagt hat, wobei nur nochdie abschließende Dokumentation für die allenfalls erforderlicheBaubenützungsbewilligung zu erledigen ist, bevor den Kunden dieSchlüssel ausgehändigt werden.Mit Stand vom 30. September hat der Wohnbauentwickler seit Beginnseiner Betriebstätigkeit 3.379 Einheiten für insgesamt 1,146Milliarden Euro verkauft. Martinez fügte hinzu: "Der Abschluss desBaus aller Einheiten, die für die Übergabe 2019 vorgesehen waren,zeigt in Verbindung mit unseren kumulierten Verkaufszahlen klar, dasswir unserem Geschäftsplan verpflichtet bleiben."AEDAS Homes besitzt Analysten zufolge das hochwertigsteLandportfolio in Spanien, da der Großteil dieses Landes als bereitzur Bebauung eingestuft wird. Das Unternehmen besitzt ein Portfoliovon mehr als 1,8 Millionen Quadratmetern, um mehr als 15.200Wohnungen und Häuser in den wichtigsten Immobilienmärkten undWirtschaftszentren des Landes und ihrer Umgebung zu bauen: in derLandesmitte, in Katalonien, im Osten und auf den Balearischen Inseln,in Andalusien und an der Costa del Sol.Weitere Informationen:https://www.aedashomes.com/enUnternehmensvideo von AEDAS Homes:https://www.youtube.com/watch?v=kkyf0TgNmyYFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1007861/CEO_AEDAS_Homes.jpgPressekontakt:Tinkle Communications AgencySarah Estébanezsestebanez@tinkle.esBüro: +34 91 787 70 80Mobil: +34 636 62 80 41Original-Content von: AEDAS Homes, übermittelt durch news aktuell