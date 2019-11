ADV-Erklärung: Verabschiedung des Klimaschutzpaketes: Fehlsteuerungen vermeiden - nur leistungsfähige Flughäfen können Klimaziele erreichen

Berlin (ots) - Die Flughäfen und der Luftverkehr insgesamt haben nicht nur eineherausragende wirtschaftliche Bedeutung, sondern auch eine hohe klimapolitischeVerantwortung. Die Flughäfen sind längst Vorreiterrolle beim Klimaschutz undstehen zu den Pariser Klimaschutzzielen: Flughäfen sind nachhaltige undzuverlässige Wirtschaftsmotoren. Von 2010 bis 2018 haben die ADV-Airports ihreCO2-Emissionen pro Passagier um 42 % verringert. Bis 2050 sollen dieCO2-Emissionen sogar auf Netto Null runtergefahren werden.Neben technischen Entwicklungen und Einsparungen kommt es auf den verstärktenEinsatz regenerativer Treibstoffe an. Um den Luftverkehr zukunftsfähig zumachen, muss der Produktionshochlauf von klimaneutralen, synthetischenKraftstoffen angegangen werden.ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel erklärt zum heute beschlossenen Klimapaketder Bundesregierung:"Nur leistungsfähige Flughäfen können ihre Klimaschutzprogramme an denStandorten stemmen. Die deutschen Flughäfen haben sich auf einen ehrgeizigenCO2-Reduktionspfad verpflichtet, der zu Null-Emissionen führt.Wettbewerbsverzerrende Alleingänge durch Steuererhöhungen führen in die falscheRichtung. Mit der Luftverkehrsteuererhöhung werden keine Flüge vermieden,sondern nur zu anderen Flughäfen in Europa verlagert.Und weiter: "Die EU hat beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle. Wir brauchen keinnationales Instrumentarium, um den Luftverkehr zu schädigen, sondern einstimmiges europäisches Regelwerk zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität mitZukunft."Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell