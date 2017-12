ADVA Optical: Unter 6,00 Euro ein Kauf?

Lieber Leser,

bereits am Mittwoch verzeichnete die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical leichte Kursverluste. Diese setzten sich gestern weiter fort. Dabei habe ich kürzlich noch von einem Befreiungsschlag der Aktie berichtet. Lag ich damit also falsch?

Aktie war, ist und bleibt unter 6,00 Euro kaufenswert

Um es vorwegzunehmen, ich glaube nicht! Vielmehr hatte ich in meinem letzten Artikel auch geschrieben, dass kurzfristig nochmals Rücksetzer unter die Marke von 6,00 Euro bis hinunter auf 5,50 Euro möglich wären. Dies wäre dann charttechnisch einfach nur eine normale Korrektur, eine sogenannte Pullback-Bewegung. Somit hält sich die Aktie mit gegenwärtig 6,03 Euro noch immer sehr stabil.

Wenngleich es im operativen Geschäft noch nicht wieder völlig rundläuft, hellt sich das Bild auch fundamental zunehmend auf. So ist die, meines Erachtens fragwürdige, Übernahme von MRV Communications inzwischen verdaut und die angekündigten umfangreichen Entlassungen dürften helfen, die Kosten so weit zu senken, dass der Sprung zurück in die Profitabilität nur noch eine Frage der Zeit sein sollte.

ADVA Optical ist somit ein Favorit für 2018!

Dies gilt umso mehr, da es der gesamten Branche – abzulesen an der Entwicklung des Branchenprimus Cisco Systems – immer besser geht. Kein Wunder, müssen die großen Telekommunikationsunternehmen ihre Mobilfunknetze doch modernisieren, Stichwort: 5G. Daher halte ich die Aktie, die im Jahr 2017 zu den schlechtesten Werten im TecDAX gehörte, auch für einen der Favoriten im Jahr 2018.

Konkret bleibe ich daher dabei, dass man die Aktie zwischen 5,50 und 6,00 Euro einsammeln sollte. Das erste Kursziel liegt dann im Bereich von 8,00 Euro. Auf Sicht eines Jahres, also bis Ende 2018, sollten sogar Kursziele bis zu 10,50 Euro erreichbar sein. Wer die Kursrally bei Cisco Systems zuletzt verpasst hat, bekommt daher bei der ADVA-Aktie nun eine weitere, zweite Chance. Diese sollten Sie m.E. unbedingt nutzen und sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen irritieren lassen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.