ADVA Optical: Super-Rallye … aber noch nicht die Wende

Zuerst schoss die gerade nach einer abverkauften Erholungsbewegung wieder auf das bisherige Jahrestief zu taumelnde Aktie von ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006) steil nach oben, gestern kam die Nachricht, die das erklären würde: Der Hedgefonds Teleios Capital Partners stockt seine Beteiligung an ADVA auf. Seit August hat man seinen Anteil von drei auf jetzt 15 Prozent hochgefahren. Auf diese Nachricht hin stieg die ADVA-Aktie gestern erneut, auch heute startet sie den Handel im Plus. Die Wende?

Dass Teleios den erneuten Abstieg der Aktie als Chance ansieht, ist eine Sache. Aber noch finden sich keine Nachrichten, die untermauern könnten, dass ADVA nach der äußerst unerfreulichen Geschäftsentwicklung der letzten Monate eine Wende zum Positiven bei Umsatz und Gewinn erreichen wird – und das wäre ein für eine Kurswende notwendiges Fundament, wenn die Aktie nicht bei den nächsten Quartalergebnissen im Januar erneut unter die Räder kommen soll. Aber die Wende steht ebenfalls noch aus, was die Charttechnik angeht:

Der Kurs rast derzeit erneut auf den Level zu, an dem die vorherige Erholung Anfang Oktober endete. Und das ist nicht nur ein Punkt, der durch diese erneute Abwärtswende definiert wurde. Dort warten zwischen 6,65 und 6,95 Euro mehrere Wendemarken, die seit Anfang 2016 zunächst als Unterstützung, danach als Widerstand fungierten. Erst, wenn ADVA dort durch geht, wäre die Wende aus charttechnischer Sicht in Form eines Doppeltiefs vollzogen. Das wäre dann ein spekulatives Trading-Signal Long, das, um zu etwas Nachhaltigerem zu werden, dann aber „good news“ vom Unternehmen als Begleitschutz bräuchte. Unterhalb dieser Zone aber ist noch offen, ob diese Rallye die kommenden Tage übersteht, Vorsicht wäre also allemal kein Fehler.

