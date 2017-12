ADVA Optical: Rückkehr in glänzende Zeiten?

Liebe Leser,

verwöhnt wurden die Aktionäre des internationalen Anbieters von Telekommunikationsausrüstung für glasfaserbasierte Übertragungstechnik wahrlich nicht. Nach Umsatzeinbußen und einer Gewinnwarnung geriet das Schiff ins Schlingern. Dazu kamen Probleme mit Kunden und Lieferanten, von Stellenabbau war die Rede und der Kampf um rückläufige Margen beherrschte die Nachrichtenlage.

Mittlerweile scheinen alle diese negativen Nachrichten im Kurs eingepreist zu sein und der Ausblick gibt Hoffnung auf ein Comeback. Zumindest sehen das die Investoren so und verhelfen der Aktie zu neuen Aufwärtsimpulsen.

Drei Werte sind zu beachten

Sollten Sie in ADVA Optical investiert sein oder planen Sie in den nächsten Wochen ein Investment, dann beachten Sie bitte diese drei Werte:

6,05 Euro. Die alles entscheidende Marke. Hier kämpfen die Bullen gegen die Bären. Und wenn diese Linie hält und nachhaltig nach oben verlassen wird, können die Bullen den Sieg davontragen. Im umgekehrten Fall behalten die Bären die Oberhand.

6,44 Euro. Ein weiterer Widerstand, den es für die Bullen zu überwinden gilt, um konstant nach vorne zu marschieren. Wird der Durchbruch hier gestoppt, wären die 6,05 Euro wieder als Rettungsanker gefragt.

5,60 Euro. Unter dieser Marke heißt es mal wieder: Take the money and run.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.