ADVA Optical: Nun könnte es richtig eng werden!

Liebe Leser,

ADVA Optical ist Mitte dieser Woche um fast 8 % nach unten gekracht. Die Börse spricht von einem möglichen Abverkauf, da die Kurse nun unter die aus charttechnischer Sicht sehr wichtige Untergrenze von 5 Euro gefallen sind. Damit setzt sich fort, was nur kurz unterbrochen zu sein schien. Wesentliche wirtschaftliche Gründe sehen Investoren vor allem darin, dass das Unternehmen schlechte Zahlen für das dritte Quartal präsentiert hat. Damit ist auch die Aussicht auf das Schlussquartal in diesem Jahr zumindest eingetrübt. Der Wert dürfte nach Ansicht von charttechnischen Analysten durch den Kursrutsch auf weniger als 5 Euro sogar das 2-Jahres-Tief 4,37 Euro wieder ins Visier nehmen. Dies war am 29. August 2017 erzielt worden. Nach einem Rücksetzer um knapp 12 % binnen zweier Wochen und 47 % innerhalb eines halben Jahres sieht es aus charttechnischer Sicht nun recht düster aus.

Fundamental orientierte Analysten hingegen sind ihren bisherigen Urteilen treu geblieben. 60 % wollen unverändert „kaufen“, während 10 % „halten“ und 30 % für einen „Verkauf“ von ADVA Optical plädieren.

Technische Analysten: Aktie ein Verkaufskandidat!

Technische Analysten sehen dies wiederum deutlich kritischer. Der Kurs verläuft um knapp 40 % unterhalb der 200-Tage-Linie. In allen zeitlichen Analysephasen ist der Abwärtstrend erreicht. Dies sein ein klares Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.