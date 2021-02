ADVA Optical Networking mit ordentlich Feuer!

Was heute bei ADVA Optical Networking los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Bei einem Anstieg der Aktie um rund sieben Prozent dürfte das niemanden verwundern. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn ADVA Optical Networking ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 9,60 EUR dieser Umkehrpunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Bei 7,31 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

