ADVA Optical Networking mit ordentlich Feuer!

Bei ADVA Optical Networking geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Mittlerweile wechseln die Papiere für 9,10 EUR den Besitzer. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Dann damit kostet ADVA Optical Networking damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 9,00 EUR dieser Umkehrpunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei ADVA Optical Networking also ganz genau hinsehen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Demnach befindet sich ADVA Optical Networking in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 6,88 EUR verläuft. ADVA Optical Networking liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

