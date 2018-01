ADVA Optical Networking: Das neue Jahr beginnt mit einem Befreiungsschlag!

Liebe Leser,

seit über einem Monat befand sich die Aktie von ADVA Optical Networking in einer ebenso zähen wie langen Seitwärtskorrektur. Besonders an den umsatzarmen Handelstagen rund um Weihnachten schleppte sich der Kurs recht unentschlossen seitwärts. Die Bewegung konnte lange Zeit als Bullenflagge in einem Aufwärtstrend angesehen werden.

Sie sollte, wenn sie gemäß dem Lehrbuch aufgelöst wird, am Ende zu höheren Kursen führen. Dies ist in den letzten Tagen geschehen. An den ersten zwei Handelstagen des neuen Jahres zeigten die Käufer noch keine besonders hohe Aktivität. Doch am Donnerstag der Vorwoche ging plötzlich die Post ab.

Der ADVA-Aktie gelang ein wichtiger Befreiungsschlag. In nur zwei Tagen schraubte sich der Kurs von 6,00 Euro auf über 7,30 Euro empor. Das hohe Kursniveau konnte aber nicht ganz gehalten werden und die Aktie startete zu Beginn dieser Woche wieder schwächer in den Handel.

Eine wichtige Hürde konnte überwunden werden

Erfreulich an diesem Ausbruch war nicht nur die Dynamik, von der er getragen war. Auch die Tatsache, dass das Kursniveau von 6,50 Euro deutlich überschritten wurde, ist positiv hervorzuheben. Knapp unter 6,50 Euro endete im Oktober 2017 ein erster Erholungsversuch und im Bereich knapp über 6,50 Euro bewegte sich die Aktie im August über einen längeren Zeitraum seitwärts, bevor der finale Kursrutsch einsetzte.

Es ist gut möglich, dass dieses Widerstandsband, das nun zu einer Unterstützung geworden ist, in den kommenden Tagen noch einmal von oben getestet wird. Sollte dieser Test aus Käufersicht erfolgreich verlaufen, könnte die Aktie im weiteren Verlauf des Monats den Versuch starten, bis an den nächsten Widerstand im Bereich von 9 Euro vorzustoßen.

Sollte der Kurs in den kommenden Tagen jedoch erneut zur Schwäche neigen und diese von den Käufern nicht schnell aufgefangen werden können, muss damit gerechnet werden, dass die ADVA-Aktie die im Januar erzielten Kursgewinne wieder abgibt und deutlicher zurückfällt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.