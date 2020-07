Bei ADVA Optical Networking geht`s heute so richtig ab!

Alle Anteilseigner von ADVA Optical Networking dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund drei Prozent. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. 6,23 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei ADVA Optical Networking also ganz genau hinsehen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Schließlich steht dieser Indikator bei 6,33 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

