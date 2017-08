ADVA Optical Networking SE: Die Aktie kann sich dem Abwärtssog nicht entziehen!

Liebe Leser,

die ADVA-Optical-Networking-Aktie ist auf ein neues Zweijahrestief zurückgefallen. Erst bei 5,59 Euro fand der Ausverkauf ein Ende und die Käufer gewannen wieder die Oberhand. Durch den starken Kursrückgang der vergangenen Wochen steht im laufenden Jahr unter dem Strich nun ein Kursverlust zu Buche. Innerhalb von 3 Monaten hat die Aktie rund 40 % an Wert verloren.

Ist der Tiefpunkt nun erreicht und ergeben sich dadurch Einstiegschancen?

Der Kursverlust in der dritten Augustwoche war aus charttechnischer Sicht vorhersehbar und kam deshalb auch nicht wirklich überraschend. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der besseren Ausgangslage bei den Indikatoren könnten sich nun durchaus spekulative Möglichkeiten nach oben ergeben. Allen voran bereitet der RSI-Wert nun Hoffnung. Dieser notiert mit 23 Punkten so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. In der laufenden Woche rechne ich trotzdem noch nicht mit einem Befreiungsschlag.

Chartanalyse: Die nächsten Wochen könnten die Richtung vorgeben

Ganz außer Acht lassen sollte man das Risiko nach unten nicht, denn die Aktie ist in den Abwärtstrend zurückgefallen und könnte deshalb bei schwachem Volumen weiter zurückgehen. Unterstützungszonen sind aus charttechnischer Sicht aktuell nicht auszumachen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.