ADVA Optical Networking: Neues Jahr, neue Impulse?

seit nunmehr über einem Monat befindet sich die Aktie der ADVA Optical Networking in einer ebenso zähen wie langen Seitwärtskorrektur. Besonders an den umsatzarmen Handelstagen rund um Weihnachten schleppte sich der Kurs recht unentschlossen seitwärts.

Die aktuelle Bewegung kann noch immer als Bullenflagge in einem Aufwärtstrend angesehen werden. Sie sollte, wenn sie gemäß dem Lehrbuch aufgelöst wird, am Ende zu höheren Kursen führen. Noch scheint den Käufern allerdings die Kraft zu fehlen, den Ausbruch aus der Flagge auch zu vollziehen.

Die Flagge verläuft in einer engen Handelsspanne zwischen 5,80 und 6,30 Euro, die sich in den letzten Handelstagen nochmals verringert hat. Störend wirkt sich inzwischen vor allem die Länge der Flagge aus, denn sie erweckt Zweifel an der Kraft der Käufer, was an der Börse selten ein gutes Zeichen ist.

Wenn es den Käufern zum Handelsstart im Januar gelingen sollte, den Kurs der Aktie wieder ansteigen zu lassen, könnte die obere Begrenzung der Flagge kurzfristig wieder erreicht werden. Damit würde die ADVA Optical Networking-Aktie zwar ein positives Zeichen setzen, doch wirklich bereinigt wären die Probleme der Aktie erst dann, wenn dem Kurs ein klarer Ausbruch aus der Flagge gelingt.

Darum wäre ein Anstieg auf über 7,00 Euro so wichtig

Um diesen zu vollziehen, müssten die Käufer den Aktienkurs auf über 6,50 Euro treiben. Noch besser wäre ein Anstieg auf über 7,00 Euro, denn in diesem Fall wären auch die beiden im Oktober und August 2017 ausgebildeten Zwischenhochs erfolgreich überwunden.

Sollte der Kurs in den kommenden Wochen jedoch erneut zur Schwäche neigen und diese von den Käufern nicht schnell wieder aufgefangen werden können, muss damit gerechnet werden, dass die ADVA-Aktie deutlicher zurückfällt und die Tiefs aus dem November und September 2017 erneut getestet werden.

Den Käufern bietet sich somit auch weiterhin eine gute Chance auf steigende Kurse. Allerdings muss diese auch bald ergriffen werden. Ein längeres Zuwarten, wie wir es in den vergangenen Handelstagen erlebt haben, zerstört diese Chance am Ende und das sollte von den Bullen daher tunlichst vermieden werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.