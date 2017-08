ADVA Optical Networking: Morning Star? Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Die Aktie des Telekommunikations-Infrastrukturspezialisten ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006) hat es in den vergangenen Monaten böse zerrissen. 11 Euro Ende April – und jetzt auf einmal hat er Kurs seine liebe Not, nicht allzu weit unter sechs Euro zu rutschen.

Erst kam eine enttäuschende Quartalsbilanz mit gekappten Prognosen. Und zuletzt senkte ein Analyst das Kursziel von 6,00 auf 4,30 Euro. Was auch an der allerdings bislang offenbar unbestätigten Meldung lag, mit amazon.com sei einer der Hauptkunden von ADVA zu einem Konkurrenzanbieter gewechselt. Wenn das stimmen sollte, kann ADVA tatsächlich weiter abrutschen, keine Frage. Und da das unsicher ist, muss man jeglichen charttechnischen Hoffnungsschimmer in dieser Aktie mit der nötigen Vorsicht betrachten. Aber immerhin, einen solchen Hoffnungsschimmer gibt es.

Sie sehen im Chart, dass diese am Mittwoch erfolgte Kursziel-Senkung dazu führte, dass das vorherige, bei 6,04 Euro gelegene Jahres-Verlaufstief zwar deutlich unterboten wurde, sich aber am Folgetag ein Doji bildete, der andeutete, dass der Verkaufsdruck einem kurzfristigen Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären gewichen ist. Mit der heutigen weißen Kerze zusammen ergeben diese drei Kerzen einen „Morning Star“, eine Trendwendeformation in der Candlestick-Lehre. Aber!

Zum einen muss diese weiße Kerze bis zum Handelsende halten und nicht nennenswert kleiner werden. D.h. der aktuelle Stand von 6,03 Euro sollte mindestens gehalten werden. Zum anderen muss diese Formation am Montag mit erneuten Kursgewinnen bestätigt werden. Und zuletzt ist da eben noch diese Amazon-Sache, die im Raum schwebt, was hieße: Wenn einsteigen, dann mit kleinem Kapitaleinsatz und engem Stoppkurs!

