ADVA Optical Networking: Kursrutsch nach starker Vorwoche!

Liebe Leser,

in der ersten Januarwoche ging es mit der ADVA Optical Networking-Aktie steil nach oben. Die Aktie legte auf fast 7,50 Euro zu und überwand dabei auch die wichtige 200-Wochenlinie. In der neuen Woche muss die ADVA nun wieder etwas von den erzielten Kursgewinnen abgeben. Die Aktie verlor am Montag mehr als 5 % und auch an diesem Dienstag stehen bis zur Mittagszeit -3 % auf der Kurstafel. Trotzdem beträgt der Kursgewinn im Jahr 2018 noch stolze 13 %.

Einschätzungen zum Chartbild: Wie nachhaltig sind die bisherigen Kursgewinne?

Getrieben wurde die Kursrallye der vergangen Woche vor allem durch eine positive Einschätzung eines Analysten. Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser hatte sein Anlage-Votum zur ADVA-Aktie angehoben und die Aktie auf „Hold“ hochgestuft. Zuvor lautete die Empfehlung noch „Verkaufen“. Das Kursziel der Aktie wurde zudem von 4 Euro auf 6 Euro nach oben korrigiert.

Charttechnische Analyse der Aktie: Gibt es charttechnisches Potenzial?

Durch den starken Kursanstieg der letzten Woche hat sich das Chartbild deutlich verbessert. Neben der 200-Wochenlinie wurde auch ein wichtiger Widerstand bei 6,75 Euro durchkreuzt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.