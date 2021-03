ADVA Optical Networking mit Kavaliersstart!

Was heute bei ADVA Optical Networking los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund fünf Prozent aus. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund eins Prozent für neue Monatshochs. Bis heute markieren 10,04 EUR dieses Hoch. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die von ADVA Optical Networking nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

