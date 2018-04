ADVA Optical Networking: Die Käufer zeigen Stärke!

Liebe Leser,

Mitte November startete die Aktie von ADVA Optical Networking im Bereich von 4,65 Euro einen neuen Kursanstieg, der den Wert in den ersten Januartagen bis in den Bereich von 7,44 Euro ansteigen ließ. Hier setzte eine neue Abwärtsbewegung ein, die zur Ausbildung eines stabilen Abwärtstrends führte. Er wurde in der letzten Handelswoche wieder erreicht, konnte von den Käufern aber noch nicht überwunden werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.