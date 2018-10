ADVA Optical Networking: Die Käufer attackieren erneut den kurzfristigen Abwärtstrend!

Am 27. Juli stieg die ADVA Optical Networking-Aktie auf 7,47 Euro an und markierte damit ein neues Jahreshoch. Von diesem aus ging der Wert anschließend in eine Konsolidierung über, die immer noch nicht beendet ist.

Im Lauf dieser Korrektur bildete sich ein Dreieck aus. Seine Oberseite markiert der flache Abwärtstrend, der sich bildet, wenn man das Jahreshoch mit dem Zwischenhoch vom 4. September verbindet. Die untere Kante des

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.