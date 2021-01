ADVA Optical Networking: Jetzt unbedingt raus oder?

Regelrecht bluten müssen heute ADVA Optical Networking-Aktionäre. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund sechs Prozent. Der Preis beträgt damit nur noch 8,35 EUR. Müssen nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. So fehlen aktuell nur rund rund acht Prozent bis zum Monatshoch. Dieser Bestwert liegt bei 9,00 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Bei 6,79 EUR verläuft derzeit der wichtige GD200. Damit befindet sich ADVA Optical Networking in langfristigen Aufwärtstrends. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach oben, da die 50-Tage-Linie bei 7,14 EUR notiert.

