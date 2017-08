ADVA Optical Networking: Finger weg, nicht ins fallende Messer greifen!

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Gut, dass sich der “Morning Star”, der sich bei der Aktie von ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006) am Freitag abgezeichnet hatte, nicht unsere am Freitag gestellte Mindestanforderung erfüllt hatte, weil der Schlusskurs unter 6,03 Euro blieb. Denn wer da zu Früh zugegriffen hätte, wäre in eine böse Falle geraten. Die Quartalsbilanz war ja schon eine herbe Enttäuschung gewesen, hatte Mitte Juli zu dem heftigen Abwärtsschub Richtung sechs Euro geführt. Aber heute Früh kam auch noch eine Umsatz- und Gewinnwarnung hinzu:

Die Umsatzprognose für das laufende Quartal wurde wegen schwacher Auftragslage nach unten korrigiert, von den bei der Quartalsbilanz Mitte Juli avisierten 120-130 Millionen auf jetzt 110-125 Millionen. Und die Aktie tut, was eine eben Aktie tut, die ohnehin schon im Sinkflug war und damit im Fokus der Leerverkäufer steht: sie sackt haltlos weg. Wäre das jetzt nicht ein Schnäppchen?

Nein. Wo hier das Tief sein wird, ist unmöglich vorhersehbar. ADVA kann weiter fallen und dann im Prinzip auch lange, vielleicht dauerhaft, unter dem derzeitigen, gegenüber Montagabend über 20 Prozent niedrigeren Niveau bleiben. Denn was ist mir diesem Gerücht, amazon.com sei als Kunde abgesprungen? Ist da was dran? Ist das die Basis dieser Umsatz- und Gewinnwarnung – oder käme das womöglich noch obendrauf? Das ist nicht abschätzbar. Man muss daher einfach abwarten, ob ADVA einen Boden bildet, wieder kurzfristige Widerstände zurückerobern kann, was dann hieße, dass sich wieder genügend Käufer in den Markt trauen. Solange das nicht gegeben ist, sollte man sich hier heraushalten oder, sofern man trendkonform Short wäre, einfach die Stoppkurse sukzessive nachziehen und die Stellung halten.

