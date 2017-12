ADVA Optical Networking: Eine charttechnische Analyse!

Liebe Leser,

rund 21 % hat die ADVA Optical Networking-Aktie im laufenden Jahr an Wert verloren. Zu Beginn des Jahres sah die Sache noch deutlich besser aus. Im ersten Quartal konnte die Aktie deutlich zulegen und auch das Jahreshoch bei über 11 Euro kann sich sehen lassen. Unglücklicherweise konnte die Aktie das hohe Niveau jedoch nicht halten und musste nach unten abdrehen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Der Abwärtsdruck wird sukzessive abgebaut!

Nachdem die ADVA Optical Networking-Aktie ihr Jahrestief erreicht hatte, konnten Käufer den Kurs wieder nach oben hieven. Die Aktie erreichte in einer ersten Gegenbewegung fast die 200-Wochenlinie bei 6,75 Euro. Positiv ist in diesem Zusammenhang auch das zweite RSI-Kaufsignal zu werten, das den Kurs in der Abwärtsphase unterstützte.

Charttechnische Analyse der Aktie: 100-Tagelinie bereits überwunden – folgt nun die 200-Tagelinie?

Wirklich klar war die Richtung in den letzten Tagen bei der ADVA Optical Networking-Aktie nicht. Die Aktie ging zeitweise nach oben und dann wieder nach unten. Inzwischen zeichnet sich eher eine Aufwärtsbewegung ab, die nun auch durch die 100-Tagelinie unterstützt wird.

Ein Beitrag von Johannes Weber.