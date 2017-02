ADVA Optical Networking: DeAM verringert Anteile!

Die Anteile von der Deutsche Asset Management Investment GmbH (DeAM) an der ADVA Optical Networking SE haben sich verkleinert. Mit Wirkung zum 20. Februar 2017 hatte die DWS-Tochter noch insgesamt 1.461.127 Aktien bzw. 2,95 Prozent des ADVA-Kapitals im Besitz. Zuvor war deer Fondsverwalter noch mit 4,996 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Mit dem aktuellen Aktienbestand ist DeAM nunmehr auf Platz vier in der Aktionärsliste des Anbieters von Telekommunikationsausrüstung. Größter Aktionär ist die EGORA Holding GmbH, die nach Angaben des TecDAX-Unternehmens 15,1 Prozent der Stimmrechte über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft EGORA Ventures GmbH hält, vor der Morgan Stanley & Co Inc mit 5,46 Prozent. Das norwegische Finanzministerium ist über die Norges Bank mit 4,40 Prozent beteiligt. Der Vorstandsvorsitzende und Chief Executive Officer (CEO) Brian L. Protiva kommt auf 0,81 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die ADVA Optical Networking SE investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

SICAV PLACEURO – Compartiment CPH Equity

3,01

Mondeor Capital Bond Fund

1,65

4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL

1,48



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse