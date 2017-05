ADVA Optical Networking-Aktie: So sieht es aus

Liebe Leser,

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu ADVA Optical bei den Aktionären ein, denn Johannes Weber hat sich die Aktie genauer angesehen. Schon in seiner letzten Analyse hatte er auf die möglichen Einstiegspunkte in Form der Fibonacci Retracements hingewiesen.

Überkauft! In den letzten Wochen konnte die überkaufte Marktphase der Aktie dann auch in Form der Kurskorrektur abgebaut werden, denn das 23,60 % Fibonacci Retracement wurde durchbrochen und der Kurs ging bis auf 9,21 Euro nach unten.

Einstiegschance! Das 38,20 % Fibonacci Retracement wurde von vielen Marktteilnehmern zum Einstieg genutzt und seitdem konnte die Aktie wieder um rund 5 % zulegen. Ein weiterer Anstieg über die 9,78 Euro-Marke und eine Bildung eines neuen Hochs könnten den Aufwärtstrend bestätigen.

Chartanalyse! Der Stochastik-Indikator, der in der letzten Aktienanalyse noch ein Verkaufssignal gebildet hatte, könnte künftig ein Kaufsignal bilden. Dennoch ist ein Fall unter das 38,20 % Retracement trotz der guten Entwicklung möglich.

Kann ADVA Optical hier weiter mit Einstiegschancen punkten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.