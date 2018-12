ADVA Optical Network: Neuerlicher Rückschlag für die Käufer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie der ADVA Optical Network AG startete Ende Oktober einen Anstieg, der den Kurs innerhalb weniger Wochen auf ein neues Jahreshoch bei 8,23 Euro klettern ließ. Auf diesem Niveau startete eine Korrektur. Sie hat den Kurs inzwischen deutlich unter die 50-Tagelinie zurückfallen lassen.

In der letzten Woche sind die Käufer mehrfach daran gescheitert, den bei 7,08 Euro verlaufenden EMA50 zu überwinden. Die Enttäuschung der Anleger darüber schlug sich am Montag in weiteren Verkäufen nieder. Das Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.