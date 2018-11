ADVA Optical Network: Melden sich die Bullen zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Liebe Leser,

unter charttechnischen Gesichtspunkten hat die Aktie von ADVA Optical Network durchaus Potential. Dies berichtete Dr. Bernd Heim letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Derzeit befindet sich ADVA Optical Network in einer Korrektur, die sich bislang in Form einer bullischen Flagge vollzieht. Es muss sich nun zeigen, wie es weitergeht. Die Entwicklung! Am 27. Juli wurde ein neues Jahreshoch bei 7,47 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.