ADVA Optical Network: Die Bullen scheinen wieder einmal leer auszugehen!

Die Aktie der ADVA Optical Network AG startete in der zweiten Oktoberhälfte einen neuerlichen Anstieg, dem es endlich gelang, das am 27. Juli bei 7,47 Euro gebildete Jahreshoch erneut zu erreichen und zu überwinden. Der Kurs stieg anschließend in einer dynamischen Aufwärtsbewegung über die Marke von 8,00 Euro auf 8,23 Euro an und ging hier in eine Korrektur über.

Diese Korrektur hat sich in der Zwischenzeit zu einem kurzfristigen Abwärtstrend ausgeweitet und dazu geführt, dass die 50-Tagelinie bei 7,09 Euro im November erreicht wurde. Ein Durchbruch durch den EMA50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.